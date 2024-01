Pred sto leti umrl ustanovitelj Sovjetske zveze Lenin

Moskva, 20. januarja - V nedeljo bo minilo sto let od smrti od boljševističnega revolucionarja Vladimirja Iljiča Uljanova - Lenina. Po atentatu in mnogih zdravstvenih težavah je bil za ustanovitelja Sovjetske zveze v starosti 53 let 21. januarja 1924 usoden srčni infarkt. Njegov mavzolej na moskovskem Rdečem trgu medtem še naprej vsak dan obišče na stotine ljudi.