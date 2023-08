V Kijevu odstranili srp in kladivo z velikanskega spomenika Očetnjava mati

Kijev, 1. avgusta - Z velikanskega kipa Očetnjava mati, ki bdi nad ukrajinsko prestolnico, so danes odstranili srp in kladivo. Delavci so akcijo izvedli v okviru kampanje odstranjevanja simbolov nekdanje Sovjetske zveze, ki se je okrepila po napadu ruske vojske na Ukrajino konec februarja lani.