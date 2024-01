Žalska občina se pripravlja na gradnjo griškega mostu

Žalec, 21. januarja - Žalska občina se pripravlja na gradnjo novega mostu čez Savinjo in potok Struge do Krajevne skupnosti Griže. Kot je za medije povedal žalski župan Janko Kos, je naložba ena večjih v zadnjih letih, ocenjena je na štiri do pet milijonov evrov. Ministrstvo za infrastrukturo je občini že nakazalo akontacijo v višini 1,6 milijona evrov.