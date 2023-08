V savinjski regiji pospešeno nadaljujejo odstranjevanje posledic ujme

V Rečico ob Savinji danes predvidoma prihajata mednarodni enoti iz Hrvaške in Francije, v prihodnjih dneh pa tudi iz Slovaške, je na novinarski konferenci dejal Melanšek. Od petka do sobote je bila njihova prioritetna naloga reševanje ljudi, v soboto pa so pričeli tudi s prvimi ukrepi na rečnih strugah, cestah, elektriki in drugi infrastrukturi.

V petek so morali v Zgornji Savinjski dolini rešiti 1500 tujih turistov, od tega so jih 800 namestili v Osnovni šoli Rečica ob Savinji. Policisti so s helikopterjem rešili 65 oseb. Na terenu je 250 do 300 gasilskih enot iz drugih regij in okoli 100 pripadnikov Slovenske vojske, pravi Melanšek.

Pojasnil je tudi, da so Občino Luče, ki je bila odrezana od sveta, v prejšnjih dneh oskrbovali prek Jezerskega.

Predstavnik gradbenega podjetja Voc Celje Mitja Šinjur je pojasnil, da sanacija na terenu poteka, čeprav vse ceste še niso prevozne. Reka Savinja se je namreč v smeri proti Lučam preusmerila na cestišče, zato ni mogel napovedati, kdaj bo ta cesta prevozna. Zatrdil je, da bodo prevoznost ceste do Luč skušali zagotoviti čim prej, sanacija ceste, s katero je odneslo 500 do 600 metrov asfalta, pa bo večmesečna.

Podsekretarka na direkciji za vode Alenka Zupančič je dejala, da so bile tokratne vode v Savinjski dolini 500-letne, v Celju pa je bil pretok Savinje 1300 kubičnih metrov na sekundo. Postregla je tudi s podatkom, da je bil tokratni nivo voda glede na poplave iz 90. let višji za 30 odstotkov.

"Trudimo se vzpostaviti osnovno pretočnost rek, trenutno z 11 ekipami delamo na sedmih lokacijah. O tem, kako spraviti reko Savinjo nazaj v strugo, pa se pogovarjamo s strokovnjaki," pravi Zupančič.

Izpostavila je tudi, da so pričeli sanacijo vodnega nasipa od Latkove vase v Občini Prebold do Vrbja pri Žalcu.

Direktor sektorja za vzdrževanje in inženiring na Elektru Celje Damir Lončar je dejal, da je na njihovem območju brez elektrike še vedno 700 odjemalcev, od tega kar 500 v Zgornji Savinjski dolini. Zunaj omrežja je 70 transformatorskih postaj.

Solčava in Luče se z električno energijo oskrbujeta prek agregatov. Lončar pričakuje, da bodo lahko tudi v teh dveh občinah v sredo z začasnimi vodi vzpostavili oskrbo z električno energijo, čeprav jim težave povzročata deroča reka Savinja in neprevozne ceste.

V savinjski regiji so postavljeni tudi kontejnerji za poginule živali in pokvarjeno hrano.

Iz Gasilske zveze Žalec so sporočili, da njihovi gasilci tudi danes na terenu odpravljajo precejšnje razdejanje, ki so ga povzročili močni nalivi ter močno narasla Savinja.

Žalski gasilci so v nedeljo na 381 lokacijah črpali vodo, odstranjevali mulj, čistili ceste in cestne dovoze ter prepeljali 170 kubičnih metrov pitne vode. Na terenu je sodelovalo 316 gasilcev iz 32 prostovoljnih gasilskih društev Gasilske zveze Žalec.

V ponedeljek so posredovali v 264 primerih, med drugim so poskrbeli tudi za odvoz naplavin ter prepeljali 90 kubičnih metrov pitne vode. Na terenu je bilo 168 gasilcev. Na pomoč pa jim je na območju Občine Polzela priskočilo 50 gasilcev z vozili in opremo iz posavske regije oziroma iz Gasilske zveze Sevnica.

V Gasilski zvezi Žalec so do zdaj zabeležili devet plazov.

Z odpravljanjem posledic vremenske ujme bodo nadaljevali tudi v prihodnjih dneh, saj je škoda precejšnja. Danes na pomoč v Braslovče prihaja ekipa 100 gasilcev iz posavske regije. Pri odstranjevanju posledic s traktorji in delovni stroji pomagajo tudi domačini in številni prostovoljci.

Iz celjskega komunalnega podjetja Vodovod-kanalizacija so danes sporočili, da je ukrep prekuhavanja vode, ki je veljal od petka, preklican.