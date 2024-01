Predsednik Svetovnega sodniškega združenja podprl sodnike pri opozorilnem protestu

Ljubljana, 19. januarja - Plače so pomemben vidik neodvisnosti sodnikov, poleg tega so sodniki dolžni, da se za to neodvisnost borijo, je na novinarski konferenci poudaril predsednik Svetovnega sodniškega združenja Đuro Sessa. Po besedah predsednice Slovenskega sodniškega društva Vesne Bergant Rakočević od vlade niso prejeli novih predlogov za izvrševanje ustavne odločbe.