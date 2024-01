V Nemčiji cene na ravni proizvajalcev lani v povprečju nižje

Berlin, 19. januarja - V Nemčiji so cene na ravni proizvajalcev decembra lani v medletni primerjavi upadle za 8,6 odstotka. Cene so se šesti mesec zapored znižale na račun nižjih stroškov energije. V celotnem lanskem letu so se povprečne cene proizvajalcev znižale za 2,4 odstotka, brez upoštevanja cen energentov pa so se povečale za 3,6 odstotka.