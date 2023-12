Nemčija novembra vnovič z deflacijo na ravni proizvajalcev

Berlin, 12. decembra - Cene na ravni proizvajalcev so v Nemčiji novembra vnovič upadle. Medletno so nazadovale za 3,6 odstotka, potem ko so šle oktobra navzdol za 4,2 odstotka. Cene na ravni proizvajalcev v največjem gospodarstvu v območju evra upadajo že od aprila, je danes objavil nemški statistični urad Destatis.