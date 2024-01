V Celju po podatkih občine 35 poplavno in plazovno ogroženih objektov

Celje, 19. januarja - Celjska občina je ta mesec dopolnila seznam poplavno oziroma plazovno ogroženih objektov, na katerem je 35 objektov, in ne 59, kot je za medije v teh dneh dejal vodja vladne službe za obnovo Boštjan Šefic, so danes sporočili s občine. Občina je sicer pobudo za reševanje poplavno in plazovno ogroženih območij vladnim službam poslala avgusta.