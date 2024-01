Šefic: Pogodbe za nove objekte bi lahko bile podpisane konec maja ali v juniju

Prevalje/Črna na Koroškem/Mežica, 15. januarja - Vodja vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic je pogovore z lastniki objektov, ki so na Koroškem predvideni za morebitno odstranitev po lanski ujmi, ocenil kot koristne za lastnike in za vladno službo. Po njegovih besedah bi lahko konec maja ali v juniju bile izplačane prve odškodnine oz. podpisane pogodbe za nove objekte.