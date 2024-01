Sneženje povzroča težave v prometu

Ljubljana, 19. januarja - V večjem delu Slovenije in višje ležečih predelih močno sneži. Na cestah so plužne in posipne skupine, promet pa poteka počasneje in je ponekod oviran. Težave so na štajerski avtocesti, kjer je zaradi zdrsov tovornih vozil zaprtih nekaj odsekov, na Dolenjskem in Koroškem ponekod velja prepoved prometa za težje tovornjake.