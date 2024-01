Pregled - šport, 18. 1. (četrtek)

Ljubljana, 18. januarja - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v četrtek, 18. januarja.

KÖLN - Avstrijska rokometna reprezentanca, ki jo vodi Aleš Pajovič, nadaljuje uspešne nastope na evropskem prvenstvu v Nemčiji. Danes je v 1. krogu drugega dela v skupini I premagala Madžarsko s 30:29. Na drugih dveh tekmah je Francija s 34:32 ugnala Hrvaško, Nemčija pa Islandijo s 26:24.

LJUBLJANA - Košarkarska zveza Slovenije je predstavila novo okrepitev. Saša Dončić je postal športni direktor zveze, ki bo koordiniral komunikacijo med mladimi igralci ter vodstvom zveze oziroma selektorji različnih kategorij.

LOS ANGELES - Los Angeles Lakers, ki jih je spodbudil skoraj trojni dvojček Anthonyja Davisa, so pokvarili vrnitev Luke Dončića po poškodbi s prepričljivo zmago nad Dallas Mavericks s 127:110 na domačem parketu v severnoameriški košarkarski ligi NBA. Dončić je dosegel 33 točk, 13 skokov in 10 podaj.

LJUBLJANA - Košarkarji Barcelone so v evroligi doživeli nepričakovano visok poraz na gostovanju v Istanbulu. Anadolu Efes je drugouvrščene Katalonce odpravil kar z 98:74. Z 21 točkami je pri zmagovalcih izstopal Rodrigue Beaubois. Slovenski izkupiček v evropski eliti ostaja skromen. Crvena zvezda je v Beogradu z izgubila s špansko Baskonio z 90:91, slovenski reprezentant Mike Tobey pa ni dobil priložnosti za igro. Izgubila je tudi berlinska Alba, za katero Žiga Samar spet ni Igral. V nemškem dvoboju se je v prestolnici zmage z 82:65 veselil műnchenski Bayern.

LJUBLJANA - Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije je na policiji ovadil vodstvo državnih prvakov, nogometnega kluba Olimpija, zaradi domnevnega šikaniranja in izsiljevanja četverice nogometašev. Dan pred tem je zadevo prijavil tudi na inšpektoratu za delo.

ANTERSELVA - Norvežan Johannes Thingnes Boe je zmagovalec tekme svetovnega pokala biatloncev v italijanski Anterselvi. V preizkušnji na 15 kilometrov je zadel vse tarče in na koncu za več kot minuto in pol premagal brata Tarjeija (2). Med Slovenci je bil danes najboljši Miha Dovžan na 31. mestu (+ 4:02,8; 3). Na startu ni bilo Jakova Faka.

RIJAD - Španec Carlos Sainz med avtomobilisti in Američan Ricky Brabec sta le še etapo oddaljena od zmage na reliju Dakar. Za 61-letnega dirkača iz Madrida je to lahko četrta zmaga na najtežjem vzdržljivostnem reliju na svetu, skoraj 30 let mlajši Brabec pa ima možnost ponoviti uspeh iz 2020, ko je postal prvi Američan z zmago na Dakarju. Proti svoji najvišji uvrstitvi na reliju Dakar hiti 38-letnik iz Slovenj Gradca Toni Mulec. V 11. etapi je zasedel 14. mesto, kar pomeni, da je skupnem seštevku zadržal 15. mesto.

MELBOURNE - V 2. krogu teniškega grand slama v Melbournu sta imela težko delo prva nosilka Iga Swiatek, ki je Danielle Collins premagala s 6:4, 3:6, 6:4 ter tretji nosilec Danil Medvedjev, ki je potreboval pet nizov proti Emilu Ruusuvuoriju. Od višjerangiranih nosilcev sta izpadla peta nosilka Jessica Pegula in osmopostavljeni Holger Rune.