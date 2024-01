Večina slovenskih evroposlancev za ukrepanje proti Madžarski, Zver in Tomc proti

Strasbourg, 18. januarja - Slovenski evroposlanci so danes v Strasbourgu različno glasovali o resoluciji, v kateri je Evropski parlament pozval k ukrepanju proti Madžarski v okviru 7. člena Pogodbe o EU. Ljudmila Novak, Klemen Grošelj, Irena Joveva, Milan Brglez in Matjaž Nemec so jo podprli, Milan Zver in Romana Tomc sta glasovala proti, Franc Bogovič pa se je vzdržal.