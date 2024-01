Slovenija si ne želi odvzema pravic katerikoli državi v EU

Ljubljana, 18. januarja - Slovenija si ne želi odvzema pravic katerikoli državi, a hkrati EU ne more biti talec ene članice, so glede pozivov k ukrepanju proti Budimpešti v okviru Pogodbe EU zapisali v kabinetu premierja Roberta Goloba. Prepričani so v rešitev za pomoč Ukrajini, pri čemer si želijo dogovora vseh članic za obdobje do konca trenutnega finančnega okvira.