V petek zjutraj in dopoldne v večjem delu države sneg

Ljubljana, 18. januarja - V petek bo v večjem delu države snežilo. Glavnina padavin bo med 6. in 10. uro, nato bodo od severovzhoda začele slabeti. V nižinah bo zapadlo od pet pa vse do okoli 20 centimetrov snega. Snežilo bo lahko tudi precej proti Primorski, tam bo pihala močna burja, izdano je oranžno opozorilo. Konec tedna bo vreme jasno in mrzlo.