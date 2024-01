Evropska komisija od spletnih platform zahteva odgovore o dostopnosti podatkov

Bruselj, 18. januarja - Evropska komisija je danes v skladu z aktom o digitalnih storitvah (DSA) poslala uradne zahtevke za pridobitev informacij 17 zelo velikim spletnim platformam in iskalnikom, med njimi Googlu, Amazonu in Facebooku. Komisija od njih zahteva več informacij o ukrepih, ki so jih sprejeli, da raziskovalcem omogočijo dostop do javno dostopnih podatkov.