Bruselj od Mete in TikToka zahteva informacije glede skladnosti z DSA

Bruselj, 19. oktobra - Evropska komisija je danes v skladu z aktom o digitalnih storitvah (DSA) družbama Meta in TikTok poslala zahtevo po informacijah o ukrepih, ki sta jih sprejeli za zmanjšanje širjenja zavajajočih informacij in sovražnega govora na svojih družbenih omrežjih. Družbi morata informacije sporočiti do 25. oktobra oziroma do 8. novembra.