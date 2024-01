Ukrajina naj bi pridržala vohuna, ki je zbiral podatke o strupenih snoveh

Kijev, 18. januarja - Ukrajinske varnostne službe so danes sporočile, da so pridržali študenta, ki je zbiral in Rusiji predajal informacije o skladiščih strupenih snovi. S pomočjo teh podatkov naj bi ruska vojska izvedla napade nanje in sprožila okoljsko katastrofo na jugu Ukrajine, ugotovitve službe SBU povzema francoska tiskovna agencija AFP.