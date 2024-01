V sojenju Pilingerju in Novaku obramba vložila novo izvedensko mnenje

Novo mesto, 18. januarja - V sojenje Mirku Pilingerju in Dejanu Novaku, obtoženima umora Sabostjana Kovačiča jeseni 2022 v Brezju oz. pomoči pri tem, so bile za danes napovedane zaključne besede. A je tik pred tem Pilingerjev odvetnik v spis vložil izvedensko mnenje, s katerim oporeka ugotovitvam preiskovalcev in izvedenca Franca Sabliča. Februarja bodo dodatna zaslišanja.