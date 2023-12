V sojenju Pilingerju in Novaku dodatno zaslišali sodnega izvedenca Zupanca

Novo mesto, 20. decembra - V sojenju Mirku Pilingerju in Dejanu Novaku, obtoženima umora Sabostjana Kovačiča lani v Brezju oz. pomoči pri tem, so danes na novomeškem okrožnem sodišču znova zaslišali izvedenca sodne medicine Tomaža Zupanca, ki se je opredelil glede poškodb pokojnega. Dopustil je možnost, da so nanj streljali tako z leve kot z desne strani avtomobila.