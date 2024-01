Pregled - šport, 17. 1. (sreda)

Ljubljana, 17. januarja - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v sredo, 17. januarja.

HAMBURG - Slovenska moška rokometna reprezentanca je drugi del evropskega prvenstva v Nemčiji začela s porazom proti Švedom v skupini 2. V Hamburgu so varovanci selektorja Uroša Zormana proti aktualnim evropskim prvakom visoko izgubili z 22:28 (7:11) in si otežili morebitno napredovanje v izločilne boje. Naslednji tekmec Slovenije v Hamburgu bo Portugalska. Dvoboj bo na sporedu v petek ob 15.30. Nato za Zormanove varovance sledita še nedeljski obračun proti Nizozemski (15.30) in torkov spopad z Dansko (18.00).

PARIZ - Odbojkarji ACH Volleyja so izgubili tudi šesto tekmo skupine B lige prvakov in so tekmovanje končali brez osvojene točke. V zadnjem krogu jih je s 3:0 (21, 18, 22) premagal francoski Tours, ki je s tem potrdil drugo mesto v skupini.

LJUBLJANA - Košarkarji Cedevite Olimpije nadaljujejo niz porazov v evropskem pokalu. V petnajstem nastopu so v Stožicah izgubili z Umano Reyer iz Benetk s 93:104 (15:31, 49:56, 74:77). Ljubljančani so brez zmage v evropskem pokalu že 351 dni. Nazadnje so 1. februarja 2023 v Ljubljani premagali prav današnjega tekmeca iz Italije. Skupno zmage niso okusili že na dvajsetih tekmah.

MELBOURNE - Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je v drugem krogu končala nastope na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu. Juvan, 109. igralka sveta, je morala priznati premoč 190. igralki sveta, Rusinji Anastaziji Zaharovi, ki je slavila s 6:1 in 6:1. Juvan je v prvem krogu izločila 23. nosilko, Rusinjo Anastazijo Potapovo, že v uvodnem dvoboju pa je izgubila Tamara Zidanšek proti Argentinki Nadii Podoroski.

BAD GASTEIN - V Bad Gasteinu je bila prva ekipna tekma za svetovni pokal deskarjev na snegu. Slovenijo sta v paralelnem slalomu zastopala Žan Košir in Gloria Kotnik, ki sta izpadla v četrtfinalu in na koncu med 24 ekipami zasedla osmo mesto. Zmagala sta Avstrijca Andreas Prommegger in Sabine Schöffmann.

SZCZYRK - Prva serija tekme za svetovni pokal v poljskem kraju Szczyrk je bila zaradi premočnega vetra pred zadnjimi desetimi smučarskimi skakalci prekinjena in nato odpovedana. Lovro Kos (116,4 točke) je bil kot najboljši Slovenec tedaj drugi. Žak Mogel (110,3) je bil deseti, Timi Zajc (100,9) 25., Peter Prevc (95,9) pa 30. Anže Lanišek ni nastopil.

LJUBLJANA - Slovenska kolesarska asa Tadej Pogačar in Primož Roglič sta največja zaslužkarja v karavani, vsaj kar se tiče plače. Kot poroča Gazzetta dello sport, ima Pogačar, dvakratni zmagovalec Toura, pri svoji ekipi UAE Emirates po novi pogodbi šest milijonov evrov plače, Rogličeva plača pri ekipi Bori Hansgrohe pa znaša 4,5 milijona evrov. S štirimi milijoni evrov si tretje mesto delita Jonas Vingegaard, zmagovalec zadnjih dveh Tourov, pri Visma-Lease A Bike in svetovni prvak Mathieu van der Poel pri Alpecin-Deceunincku.

LJUBLJANA - Le nekaj dni pred 91. rojstnim dnem se je poslovil Bogdan Svet - Čvek, nekdanji kajakaš na divjih vodah in selektor jugoslovanske divjevodaške reprezentance, sicer pa vsestranski športnik. V zgodovini slovenskega kajakaštva je njegov prispevek k razvoju športa neizmerljiv, so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenije. Bogdan Svet, ki je bil najbolj poznan po nadimku Čvek, je vse svoje življenje posvetil športu, kateremu se je zapisala tudi njegova hči, alpska smučarka Mateja Svet.

RIJAD - Za dirkači na vzdržljivostnem reliju Dakar je deseta etapa v okolici Al Ule, dolga 609 km. Med motociklisti je bil najhitrejši Američan Ricky Brabec, vodilni tudi v skupni razvrstitvi. Slovenec Toni Mulec je današnjo etapo končal na 18. mestu z zaostankom 11 minut in 27 sekund. V konkurenci avtomobilistov je bil danes najhitrejši Francoz Guerlain Chicherit. V skupnem seštevku vodilni ostaja Španec Carlos Sainz, ki ima pred najbližjim zasledovalcem, Francozom Sebastienom Loebom, 13:22 minute prednosti.

DALLAS - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL končali niz igranja šestih tekem v gosteh. Tokrat so v Dallasu proti ekipi Stars izgubili z 1:5. Slovenski zvezdnik Anže Kopitar se ni vpisal med strelce ali podajalce. Los Angeles, ki zaseda šesto mesto na zahodu, zdaj čaka niz štirih domačih tekem, ki ga bodo začeli v noči na petek proti Nashville Predators.