Zagovornik: Država mora volilno pravico zagotoviti vsem polnoletnim državljanom

Ljubljana, 25. septembra - Zagovornik načela enakosti je vladi priporočil spremembo vseh zakonov, ki urejajo volilno pravico, tako da odpravi možnost odvzemov volilne pravice ljudem z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi. Z ustrezno zakonodajo naj poskrbi, da bodo volilni postopki in gradivo dostopni in razumljivi vsem volivcem, so zapisali pri Zagovorniku.