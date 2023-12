Ob Ta veselem dnevu kulture nove vsebine na slovarskem portalu Fran

Ljubljana, 3. decembra - Ta veseli dan kulture prinaša nove vsebine in posodobitve na slovarskem portalu Fran. Različica 11.0 je bogatejša za več kot 3000 iztočnic, dodan je nov zgodovinski slovar, dopolnjena in prenovljena vrsta drugih slovarjev. Uporabniški vmesnik je po novem mogoče prilagoditi za slepe in slabovidne, osebe z disleksijo in osebe z motnjo pozornosti.