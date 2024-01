Polarni mraz in sneg povzročila kaos v Severni Evropi

Stockholm/Helsinki/Oslo/Koebenhavn, 4. januarja - Polarni mraz in sneg sta povzročila kaotične razmere na Švedskem, Danskem, Norveškem in Finskem. Na jugu Švedske je ponoči na eni glavnih cest zaradi snega obtičalo okrog 1000 vozil, več voznikov je ostalo ujetih tudi na Danskem. V več krajih na skrajnem severu Evrope so zabeležili temperature, nižje od 40 stopinj Celzija pod lediščem.