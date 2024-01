V Ukrajini ukazali evakuacijo več vasi na severovzhodu države

Harkov/Voronež, 16. januarja - Oblasti v severovzhodni ukrajinski regiji Harkov so danes pozvale prebivalce več kot 20 vasi v bližini frontne linije k evakuaciji, saj so se ruski napadi na tem območju okrepili. Ruske sile so bombardirale tudi ukrajinsko mestece Nju Jork v bližini Donecka na vzhodu države, pri čemer so bile ranjene tri osebe.