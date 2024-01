Na Mavriciju ciklon Belal zahteval življenje

Port Louis, 16. januarja - Ciklon Belal je na otoški državi Mavricij v Indijskem oceanu v ponedeljek zahteval eno življenje in povzročil gmotno škodo, potem ko je enako število žrtev in škodo povzročil v francoskem čezmorskem departmaju Reunion. Ob prihodu ciklona so Mavricij prizadeli močno deževje in sunki vetra do več kot 100 kilometrov na uro.