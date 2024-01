Bruselj/Calais, 3. januarja - Prvo večje neurje novega leta povzroča težave v več državah na severozahodu Evrope. Med drugim o nevšečnostih zaradi obilnega dežja in močnega vetra poročajo iz Belgije, Francije in Nemčije. Že pred tem so o težavah zaradi neurja Henk poročali iz Velike Britanije.