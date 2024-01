Ministrstvo za solidarno prihodnost: Strah je odveč, sredstva za nemoteno delo varstveno-delovnih centrov so zagotovljena

Ljubljana, 12. januarja - Na ministrstvu za solidarno prihodnost so za STA zatrdili, da so sredstva za nemoteno delovanje varstveno-delovnih centrov zagotovljena in da je strah odveč, saj krčenja financiranja ne bo. S tem so se odzvali na opozorilo Varuha, da je 80-odstotno znižanje financiranja varstveno-delovnih centrov neustavno in kaže na nespoštovanje invalidov.