Evropske države od začetka vojne sprejele več kot 3000 ukrajinskih bolnikov

Bruselj, 15. januarja - Evropske države so v okviru mehanizma EU za civilno zaščito od začetka ruske agresije na Ukrajino pred skoraj dvema letoma sprejele več kot 3000 ukrajinskih bolnikov. Premestili so jih v bolnišnice v 22 državah, največ v Nemčijo, in sicer 949. Slovenija je sprejela dva ukrajinska bolnika.