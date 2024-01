Več sto Tunizijcev na ulicah ob obletnici arabske pomladi

Tunis, 14. januarja - V tunizijski prestolnici se je danes zbralo na stotine ljudi, ki so se spomnili na upor leta 2011, ko je ljudstvo od oblastnikov zahtevalo demokratizacijo in sprožilo t. i. arabsko pomlad tudi po drugih državah v regiji. Protestniki so se zavzeli za izpustitev opozicijskih voditeljev iz zapora, poroča francoska tiskovna agencija AFP.