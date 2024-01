Izpustili iranski novinarki, zaprti zaradi poročanja o Mahsi Amini

Teheran, 14. januarja - Iz iranskega zapora so po plačilu varščine izpustili novinarki Elaheh Mohamadi in Nilufar Hamedi, ki so ju oblasti zaprle zaradi poročanja o smrti mlade Kurdinje Mahsie Amini, danes poročajo tamkajšnji mediji. Njuno pisanje je bilo med dejavniki, ki so spodbudili upor številnih Irancev proti oblastem, posebej zaradi zatiranja žensk, navaja AFP.