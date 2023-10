V Iranu na zaporno kazen obsodili novinarki, ki sta poročali o Mahsi Amini

Teheran, 22. oktobra - Iranski novinarki Nilufar Hamedi in Elaheh Mohamadi, ki so ju iranske oblasti aretirale zaradi poročanja o smrti mlade Kurdinje Mahse Amini, sta bili obsojeni na večletne zaporne kazni. Sodišče v Teheranu jima je dosodilo sedem in šest let zapora, so danes poročali iranski državni mediji.