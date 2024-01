Pregled - šport, 13. 1. (sobota)

Ljubljana, 13. januarja - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v soboto, 13. januarja.

BERLIN - Slovenska moška rokometna reprezentanca je v drugem krogu skupine D na evropskem prvenstvu v Nemčiji premagala Poljsko z 32:25 (20:14). Po zmagi proti Ferskim otokom v prvem krogu si je tako že pred zadnjim obračunom v skupini na stežaj odprla vrata do napredovanja v drugi del tekmovanja.

LJUBLJANA/WISLA - Slovenska smučarska skakalca Lovro Kos in Anže Lanišek (753,3 točke) sta po odličnih predstavah v vseh treh serijah zanesljivo slavila zmago na superekipni tekmi parov v poljski Wisli. Na drugem mestu je končala Avstrija, ki je zaostala za 42,5 točke, na tretjem pa Nemčija, ki je za Slovenijo zaostala še za dve točki več. to je bila že 110. zmaga za slovenske skakalce in skakalke.

SAPPORO - Avstrijka Eva Pinkelnig (195,7) je zmagala na tekmi smučarskih skakalk za svetovni pokal v Sapporu na Japonskem. Ema Klinec je bila kot najboljša Slovenka deveta (181,2), deseta pa Nika Prevc (163), vodilna po prvi seriji, ki pa je ostala na čelu svetovnega pokala. Katra Komar je bila 22. (118,5).

ZÜRICH - Slovenski deskar Tim Mastnak je bil drugi v paralelnem veleslalomu za svetovni pokal v švicarskem Scuolu. V velikem finalu se je pomeril z Avstrijcem Benjaminom Karlom, olimpijski zmagovalec iz Pekinga 2022 ga je ugnal za devet stotink. Žan Košir je bil 14., Rok Marguč pa se na 21. mestu ni uvrstil v izločilne boje.

DUBROVNIK - Slovenski vaterpolisti so na evropskem prvenstvu na Hrvaškem osvojili 14. mesto. V tekmi za 13. mesto je bila boljša Slovaška, ki je zmagala s 14:10. Slovenija je na EP izgubila s Slovaško, Romunijo in Nizozemsko, zmago pa dosegla proti Malti.

OSLO - Rokometašice Krima Mercatorja so v 10. krogu skupinskega dela lige prvakinj na Norveškem izgubile proti Vipersu iz Kristiansanda s 23:29 (12:14). Ljubljanska ekipa bo naslednjo tekmo igrala 20. januarja, v gosteh se bo pomerila z madžarskim Ferencvarosem. Po nepopolnem desetem krogu je Krim na petem mestu v skupini B.

AJDOVŠČINA - Rokometašice ajdovskega Mlinotesta so na prvi tekmi osmine finala evropskega pokala na domačem igrišču izgubile proti slovaški Iuventi z 22:31 (10:17).

ALTENMARKT - Italijanka Sofia Goggia je zmagovalka smuka za svetovni pokal alpskih smučark v Altenmarkt-Zauchenseeju. Goggia je v Avstriji prišla do prve zmage na smukih v sezoni 2023/24. Edina slovenska tekmovalka Ilka Štuhec je osvojila 12. mesto.

WENGEN - Švicarski as Marco Odermatt je zmagovalec najdaljšega smuka v sezoni za svetovni pokal v alpskem smučanju v Wengnu. Za edine slovenske točke je poskrbel Miha Hrobat s 26. mestom (+5,08). Na tekmi velja omeniti tudi grd padec Norvežana Aleksandra Aamodta Kildeja.

RUHPOLDING - Norvežan Vetle Sjaastad Christiansen je zmagovalec moškega biatlonskega sprinta za svetovni pokal v Ruhpoldingu na Bavarskem. Slovenci so bili skromni. Najboljši je bil Jakov Fak na 31. mestu, Anton Vidmar je bil 36., Miha Dovžan 40. in Lovro Planko 74.

DOHA - Slovenski strokovnjak Srečko Katanec je azijsko prvenstvo v Katarju začel z neodločenim izidom. Uzbekistan, kjer selektorsko vlogo opravlja Katanec, je kljub terenski pobudi v Dohi igral le 0:0 s Sirijo. Naslednjo tekmo bodo Uzbekistanci igrali v četrtek z Indijo.