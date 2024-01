Pregled - svet, 13. 1. (sobota)

TAIPEI - Zmagovalec predsedniških volitev na Tajvanu je z nekaj več kot 40 odstotki prejetih glasov postal kandidat vladajoče Demokratske napredne stranke (DPP) Lai Ching-te, dosedanji podpredsednik Tajvana in naslednik odhajajoče predsednice Tsai Ing-wen, ki je gojila tesne stike z ZDA. DPP medtem ni uspela obdržati večine v 113-članskem parlamentu, kjer je 52 sedežev - enega več od DPP - dobila opozicijska stranka Kuonmintang.

WASHINGTON/BRUSELJ - ZDA ne podpirajo neodvisnosti Tajvana, je dejal ameriški predsednik Joe Biden, ko so ga povprašali po odzivu na rezultat predsedniških volitev na Tajvanu. Državni sekretar ZDA Antony Blinken pa je čestital zmagovalcu volitev. V Bruslju so medtem pozdravili rezultat volitev na Tajvanu in čestitali vsem volivcem, ki so sodelovali pri zglednem izvajanju demokracije.

PEKING - Kitajska odločno nasprotuje tujemu vmešavanju in separatističnim dejavnostim, katerih cilj je neodvisnost Tajvana, so po zmagi kandidata vladajoče Demokratske napredne stranke (DPP) Lai Ching-teja na tajvanskih predsedniških volitvah sporočile oblasti v Pekingu. Poudarili so tudi, da rezultati volitev ne bodo ovirali neizogibne ponovne združitve Kitajske.

LONDON/WASHINGTON/PARIZ - Po vsem svetu so potekali množični shodi v podporo Palestnini, med drugim v Londonu, Parizu, Baslu, Dublinu, Rimu, Berlinu in na Dunaju, pa tudi v Amanu, Džakarti, Kuala Lumpurju in Johannesburgu. Več tisoč ljudi pričakujejo tudi na shodu v Washingtonu. Protestniki so pozivali k bojkotu Izraela in premirju v Gazi, kjer se že skoraj 100 dni soočajo z intenzivnim bombardiranjem izraelskih sil.

GAZA - V izraelskih napadih na Gazo je bilo po navedbah tamkajšnjega ministrstva za zdravje v zadnjem dnevu ubitih najmanj 135 ljudi, več deset je bilo ranjenih. V skoraj 100 dni trajajočem konfliktu pa je bilo po zadnjih podatkih ministrstva v palestinski enklavi skupno ubitih skoraj 24.000 ljudi, več kot 60.000 pa je bilo ranjenih. Izraelske sile medtem nadaljujejo z napadi.

ADEN - Ameriška vojska je davi znova napadla jemenske hutije, potem ko so v noči na petek sile ZDA in Velike Britanije izvedle obsežnejše napade na položaje upornikov, ki napadajo trgovske ladje v Rdečem morju. Kljub ameriškim napadom in svarilom predsednika ZDA Joeja Bidna hutiji vztrajajo, da bodo z akcijami v Rdečem morju nadaljevali. Medtem je slišati vse več opozoril pred dodatno eskalacijo razmer v regiji.

KIJEV - Novi francoski zunanji minister Stephane Sejourne se je mudil v Kijevu na svojem prvem obisku v tujini, potem ko je v petek prevzel položaj ministra za evropske in zunanje zadeve v okviru delnega preoblikovanja francoske vlade. Sejourne, ki v nasprotju z nekdanjo ministrico Catherine Colonna nima izkušenj v vlogi poklicnega diplomata, je obljubil nadaljnjo močno podporo Ukrajini.

KIJEV - Rusija je ponoči izvedla več deset zračnih napadov na Ukrajino, približno polovico so jih ukrajinske sile prestregle. V Moskvi so medtem zatrdili, da so ruske sile napadle več objektov za proizvodnjo streliva in brezpilotnih letalnikov v Ukrajini ter uničile vse načrtovane cilje. Zaradi povečane nevarnosti je davi svoje sisteme zračne obrambe za kratek čas aktivirala ukrajinska soseda Poljska.

BERLIN - Protesti nemških kmetov zoper znižanje subvencij za kmetijsko dizelsko gorivo se nadaljujejo, podpirajo pa jih tudi desničarske skupine. Nemški kancler Olaf Scholz je protestnike pozval, naj se izogibajo ekstremističnim akcijam, kršenju demokratičnih procesov in pravil. V Nemčiji vlada vse večja zaskrbljenost, da skrajna desnica izkorišča proteste kmetov.

BERLIN - Železniški promet v Nemčiji po tridnevni stavki strojevodij vnovič poteka po zastavljenem urniku, je sporočil upravljalec nemških železnic Deutsche Bahn. Kdaj bodo potekala nova pogajanja podjetja v lasti nemške države in sindikata strojevodij GDL, medtem še ni znano. Sindikat opozarja, da bodo sledile nove stavke, če njihove zahteve ne bodo izpolnjene.

ANKARA - Turčija je ponoči izvedla zračne napade na skoraj 30 položajev kurdskih borcev v Iraku in Siriji, je sporočilo turško obrambno ministrstvo. Šlo je za odgovor na petkov napad na turško vojaško oporišče na severu Iraka, v katerem je bilo ubitih devet turških vojakov. Napad so izvedli borci Delavske stranke Kurdistana (PKK) in sirske kurdske milice (YPG). Turčija obe organizaciji obravnava kot teroristični.

WASHINGTON - Ameriška zvezna uprava za zračni promet (FAA) je v petek sporočila, da bodo vsa boeingova letala 737 Max 9 ostala prizemljena, dokler proizvajalec letal ne zagotovi dodatnih podatkov. FAA v luči incidenta pred tednom dni, ko je z letala družbe Alaska Airlines kmalu po vzletu odpadel panel z vrati, želi izvesti temeljito preiskavo.

TOKIO - Potniško letalo Boeing 737-800 japonske letalske družbe All Nippon Airways se je moralo po vzletu z letališča v Saporu zaradi razpoke na oknu pilotske kabine vrniti nazaj, so sporočili iz družbe. Razpoko so odkrili na skrajni zunanji od štirih plasti oken v pilotski kabini. Na krovu je bilo 59 potnikov in šest članov posadke. Nihče od njih ni bil poškodovan.

ŽENEVA - Leto 2024 bi bilo lahko še bolj vroče kot rekordno leto 2023, saj se bodo letos začeli kazati najmočnejši učinki segrevanja zaradi vremenskega pojava El Nino, je opozorila Svetovna meteorološka organizacija (WMO). Obenem so njeni predstavniki pozvali k drastičnemu zmanjšanju emisij za boj proti podnebnim spremembam. Dvig temperature zemeljskega površja je lani skoraj presegel kritično mejo 1,5 stopinje Celzija.