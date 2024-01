Potniško letalo na Japonskem zaradi razpoke na oknu pilotske kabine prekinilo let

Tokio, 13. januarja - Potniško letalo boeing 737-800 japonske letalske družbe All Nippon Airways se je moralo po vzletu z letališča v Saporu zaradi razpoke na oknu pilotske kabine vrniti nazaj, so danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili iz družbe. Na krovu je bilo 59 potnikov in šest članov posadke. Nihče od njih ni bil poškodovan.