Ob pregledu boeingov odkrili razrahljane vijake

Seattle, 9. januarja - Strokovnjaki ameriških letalskih družb United Airlines in Alaska Airlines so na več prizemljenih letalih Boeing 737 Max 9 po nedavnem incidentu v ZDA ob pregledu odkrili razrahljane vijake in druge dele, sta sporočili družbi po poročanju tujih tiskovnih agencij. Letala bodo v ZDA ostala prizemljena, dokler ne bodo končali pregledov.