V Združenju Srebrna nit ne podpirajo stavke zdravnikov in pozivajo k dostopnemu zdravstvenemu varstvu

Ljubljana, 13. januarja - V Srebrni niti - združenju za dostojno starost ne podpirajo stavke zdravnikov in pozivajo k dostojnemu in dostopnemu zdravstvenemu varstvu. V združenju podpirajo stavko pacientov in zahteve iniciative Glas ljudstva, državni zbor pa pozivajo naj čim prej obravnava in sprejme interventni zakon, ki ga je v parlament vložila iniciativa.