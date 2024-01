Več tisoč mladih in starejših lani začelo z digitalnim opismenjevanjem

Ljubljana, 14. januarja - Ministrstvo za digitalno preobrazbo je lani uresničilo cilje pri vključevanju mladih, žensk in starejših v digitalno družbo, kažejo delno zbrani podatki ministrstva. Pri digitalnem opismenjevanju starejših od 55 let so na ministrstvu izpostavili projekt Mobilni heroji, ki se bo nadaljeval tudi v letošnjem letu.