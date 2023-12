Ministrstvo: Rezultati digitalnega opismenjevanja starejših z mobilno učilnico odlični

Ljubljana, 29. decembra - Ministrstvo za digitalno preobrazbo je novembra zaključilo prvi krog izobraževanj s projektom Mobilni heroji, s katerim so usposobljeni strokovnjaki s potujočo učilnico na podeželju digitalno opismenjevali starejše od 55 let. Na usposabljanjih je 5533 starejših povečalo svoje digitalne spretnosti, rezultati so odlični, so sporočili z ministrstva.