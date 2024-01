DZ potrdil Matejo Čalušić za ministrico za kmetijstvo

Ljubljana, 12. januarja - DZ je danes potrdil Matejo Čalušić za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Poslanci so v razpravi izpostavili, da jo na pomembnem resorju čaka veliko izzivov, pri čemer jo v koaliciji podpirajo in verjamejo, da bo prava sogovornica kmetov, medtem ko v opoziciji menijo, da ne bo kos funkciji.