Čalušić pred odborom DZ za večji pomen poklica kmeta

Ljubljana, 10. januarja - Kandidatka za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić je na zaslišanju pred matičnim odborom DZ med ključnimi nalogami izpostavila kmetijsko in prehransko varnost. Zavzemala se bo za trajnostne oblike kmetovanja ter za to, da bo poklic kmeta dobil večji pomen in postal bolj privlačen, predvsem za mlade.