Lokalne volitve: Komenda in Trzin najrazvitejši občini

pripravila Andreja Seršen Dobaj

Ljubljana, 23. septembra - Najbolj razviti občini v Sloveniji sta po državni klasifikaciji Komenda s koeficientom razvitosti 1,35 in Trzin z 1,34. Sledijo jima občine, ki so geografsko večinoma v osrednjeslovenski regiji, na repu po razvitosti pa so majhne občine v odročnejših delih države.