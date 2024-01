Mjanmarska hunta sklenila prekinitev ognja z uporniki v državi Shan

Peking/Yangon, 12. januarja - Mjanmarska vladajoča vojaška hunta in oboroženo zavezništvo treh etničnih manjšin sta dosegla dogovor o takojšnji prekinitvi ognja po večmesečnih spopadih v zvezni državi Shan na severu Mjanmara, ki so zahtevali več sto življenj. To je danes sporočila Kitajska, ki je posredovala v pogovorih, potrdili pa tudi obe strani.