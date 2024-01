Tedenski pregled - svet od 12. do 18. 1.

Ljubljana, 19. januarja - Na volitvah v Tajvanu je zmagal dosedanji podpredsednik Lai Ching-te, njegova stranka pa je v parlamentu izgubila večino. Razmere na širšem območju Bližnjega vzhoda so se zaostrile, Iran je napadel cilje v Siriji, Iraku in Pakistanu, ameriške in britanske sile so nadaljevale napade na hutijske cilje, hutiji so napadali ladje v Rdečem morju.