Tedenski pregled - Slovenija od 12. do 18. 1.

Ljubljana, 19. januarja - Zdravniški sindikat Fides je po neuspešnih pogajanjih začel in tudi že zaostril stavko, ki bo trajala do preklica. Premika ni tudi pri sodnikih, stavko so napovedali še tožilci. Tik po imenovanju nove kmetijske ministrice Mateje Čalušić v DZ pa domnevno preplačana nepremičnina maje stolček pravosodni ministrici Dominiki Švarc Pipan.