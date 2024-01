Pregled - šport, 11. 1. (četrtek)

BERLIN - Favorizirane rokometne reprezentance so na uvodnih tekmah moškega evropskega prvenstva v Nemčiji dosegle pričakovane zmage. Med njimi je tudi Slovenija, ki je v Berlinu ugnala Ferske otoke z 32:29, na drugi tekmi skupine D pa je bila Norveška zanesljivo boljša od Poljske z 32:21. Na prvi tekmi v skupini E je bila Nizozemska s 35:29 boljša od Gruzije, ki tako kot Ferski otoki premierno nastopa na velikem tekmovanju. Na drugem dvoboju so branilci naslova Švedi po rutinski predstavi ugnali tekmece iz BiH z 29:20. Uvodna tekma skupine F se je končala z zanesljivo zmago Portugalske nad Grčijo z 31:24, na drugem obračunu pa je bila Danska boljša od Češke s 23:14.

DUBROVNIK - Vaterpolisti Slovenije so na evropskem prvenstvu v Dubrovniku v tekmi za razvrstitev od 13. do 16. mesta premagali Malto z 10:8 (2:2, 4:3, 2:1, 2:2). V soboto se bodo ob 13.30 s Slovaško pomerili za končno 13. mesto.

RUHPOLDING - Slovenski biatlonci Miha Dovžan, Lovro Planko, Jakov Fak in Toni Vidmar so na štafetni tekmi v Ruhpoldingu osvojili šesto mesto in s tem najvišjo štafetno uvrstitev v sezoni. Še enkrat več so zmagali Norvežani, tokrat v postavi Sturla Holm Laegreid, Johannes Dale, Tarjei Boe in Vetle Sjaastad Christiansen.

DOHA - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je na prvem letošnjem turnirju WTT Contender v Dohi v drugem krogu s 3:1 (11, 5, -11, 3) premagal Japonca Yukija Uda. V osmini finala se bo pomeril s Kitajcem Lin Shidongom, aktualnim svetovnim mladinskim prvakom.

LJUBLJANA - Odbojkarice Calcita Volleyja so v petem krogu lige prvakinj zabeležile še peti poraz in ostajajo pri eni osvojeni točki. Proti Fenerbahčeju, vodilni ekipi skupine C in enemu izmed favoritov tekmovanja, so tekmo hrabro začele, a bile na koncu vseeno daleč od presenečenja, izgubile so z 0:3 (-21, -17, -19).

KAUNAS - Slovenska umetnostna drsalka Julija Lovrenčič je na evropskem prvenstvu v litovskem Kaunasu osvojila 30. mesto v kratkem programu. Komaj 17-letna Blejka je prejela 41,52 točke, v konkurenci 33 tekmovalk je bila najboljša Belgijka Loena Hendrickx (74,66).

LJUBLJANA - Košarkarji madridskega Reala še naprej kažejo učinkovite predstave v evroligi. V 21. krogu so resda šele po podaljšku premagali domače tekmece iz Valencie s 96:86, z razmerjem zmag in porazov 19-2 pa so daleč pred vsemi.

WENGEN - Švicarski as Marco Odermatt je zmagovalec smuka za svetovni pokal alpskih smučarjev v Wengnu v Švici. Odermatt je vpisal 30. zmago v karieri, prvo smukaško v konkurenci svetovnega pokala. Slovenska trojica se ni izkazala. Miha Hrobat je odstopil pred ciljem, Martin Čater in Nejc Naraločnik pa sta na 34. in 49. mestu ostala brez točk.

RIJAD - Nogometaši Barcelone, branilci naslova, so se v finalu španskega superpokala pridružili Real Madridu. V polfinalu turnirja v Savdski Arabiji so z 2:0 ugnali Osasuno. Po polčasu brez golov jih je v 59. minuti v vodstvo popeljal Robert Lewandowski, končni izid pa je v tretji minuti sodnikovega dodatka postavil rezervist Lamine Yamal. Real se je v finale uvrstil dan prej, potem ko je po podaljšku s 5:3 ugnal mestnega tekmeca Atletico Madrid, moštvo slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka.

MAR DEL PLATA - Slovenska jadralka Lin Pletikos je v argentinski Mar del Plati, kjer se je zaključilo svetovno prvenstvo za olimpijski razred ilca 6 uvrstila na 61. mesto. Naslov je osvojila Danka Anne-Marie Rindom, podprvakinja je postala Američanka Charlotte Rose, bron pa je osvojila Belgijka Emma Plasschaert.

MELBOURNE - Srbski teniški igralec Novak Đoković bo prvi grand slam sezone, odprto prvenstvo Avstralije v Melbournu, začel z dvobojem proti kvalifikantu. Na turnirju bosta v ženski konkurenci dve Slovenki. Kaja Juvan se bo uvodoma merila z 23. nosilko, Rusinjo Anastazijo Potapovo, Tamara Zidanšek pa z Argentinko Nadio Podorosko. Turnir se bo začel v nedeljo.