Pregled - svet, 11. 1. (četrtek)

HAAG - Na Meddržavnem sodišču (ICJ) se je začela obravnava južnoafriške tožbe, ki Izraelu očita kršitve konvencije ZN o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida. Predstavniki Južne Afrike so opozorili, da napad Hamasa 7. oktobra ne more upravičiti domnevnih genocidnih dejanj Izraela in dodali, da je izraelski vojaški odziv prebivalce Gaze pahnil na rob lakote. Izrael je Južno Afriko označil za pravno zagovornico Hamasa, obravnavo tožbe v Haagu pa za eno največjih predstav hinavščine v zgodovini.

KAIRO/GAZA - Varnost Izraela in regionalno povezovanje sta ključna za odprtje poti do ustanovitve palestinske države, je po srečanju z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom al Sisijem dejal ameriški državni sekretar Antony Blinken. Po njegovi oceni se bližnjevzhodni konflikt ne stopnjuje, saj si države v regiji tega ne želijo.

VARŠAVA - Na Poljskem se je na protestu proti vladi premierja Donalda Tuska zbralo na tisoče ljudi, večinoma podpornikov konservativne opozicijske stranke Zakon in pravičnost. Nasprotujejo odločitvi vlade o prestrukturiranju javnih medijev, ki so veljala za trobila prejšnje vlade pod vodstvom PiS. Med povodi za shod je tudi zaprtje nekdanjega notranjega ministra Mariusza Kaminskega. Predsednik Andrzej Duda, ki je blizu stranki PiS, je pred shodom napovedal že drugo pomilostitev Kaminskega.

NEW YORK - Varnostni svet ZN je v sredo potrdil resolucijo, ki zahteva takojšen konec napadov hutijev iz Jemna na ladje v Rdečem morju, pri čemer so se Rusija, Kitajska, Mozambik in Alžirija vzdržale. Slovenija je glasovala za resolucijo, ki sta jo predlagali Japonska in ZDA.

KIJEV - Ukrajinski parlament je zavrnil obravnavo vladnega predloga zakona, ki naj bi olajšal vpoklic vojakov, ki jih ukrajinska vojska po skoraj dveh letih vojne z Rusijo nujno potrebuje. Poslanci so predlog vrnili vladi v dopolnitev. Vodja poslanske skupine stranke ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, David Arakhamia, je izpostavil, da nekatera določila zakona kršijo človekove pravice.

ISTANBUL - Predstavniki Turčije, Romunije in Bolgarije so podpisali sporazum o sodelovanju pri razminiranju Črnega morja. Namen je zagotoviti varno plovbo po morju po koncu vojne v Ukrajini, potem ko je ruska vojska v zgodnji fazi napada na sosednjo državo minirala njeno črnomorsko obalo.

HELSINKI - Finska vlada je podaljšala zaprtje meje z Rusijo, za katerega se je odločila zaradi povečanega števila prihodov prosilcev za azil. Mejni prehodi Finske z vzhodno sosedo bodo tako ostali zaprti najmanj do 11. februarja. V Helsinkih menijo, da je povečan migracijski pritisk iz Rusije v zadnjih mesecih del hibridnega napada Moskve na Finsko. Ruske oblasti obtožbe zanikajo.

BEOGRAD - Ameriški veleposlanik v Beogradu Christopher Hill je srbskega predsednika Aleksandra Vučića seznanil, da bodo ZDA odobrile prodajo protitankovskih raket javelin Kosovu, za kar je prosila Priština, so sporočili iz predsednikovega urada. Hill mu je tudi povedal, da bo State Department zahtevo Prištine posredoval ameriškemu kongresu. Vučić je dejal, da je ta informacija veliko razočaranje za Srbijo.

TEHERAN - Iranska mornarica je na podlagi sodne odločbe v Omanskem zalivu zasegla ameriški naftni tanker, ki je bil že lani v središču spora med ZDA in Iranom, ko ga je zasegla ameriška mornarica in s tem preprečila dobavo iranske nafte na Kitajsko.

STRASBOURG/BRUSELJ - Za položaj generalnega sekretarja Sveta Evrope se bodo potegovali trije kandidati, in sicer evropski komisar za pravosodje Didier Reynders, nekdanji švicarski predsednik Alain Berset in nekdanji estonski minister za kulturo Indrek Saar. Rok za vložitev kandidatur je potekel v sredo.

NEW YORK - Odvetniki nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa in pravniki pravosodne ministrice New Yorka Letitie James so newyorškemu sodniku predstavili sklepna nagovora ob koncu sodnega procesa v civilni tožbi zaradi poslovnih prevar, ki lahko Trumpa stane do 370 milijonov dolarjev. Sodnik Arthur Engoron, ki je že lani sklenil, da je Trump kriv očitanih mu dejanj, bo kazen izrekel do konca januarja.

DES MOINES - Guverner Floride Ron DeSantis in nekdanja guvernerka Južne Karoline Nikki Haley sta se v sredo zvečer v Iowi pomerila na soočenju republikanskih predsedniških kandidatov televizije CNN. V ostrem dvoboju sta večino časa napadala drug drugega. Nekaj kritik, sicer blagih, sta namenila tudi bivšemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, ki ostaja zanesljivo v vodstvu za osvojitev strankarske nominacije.

WASHINGTON - Odbor za domovinsko varnost predstavniškega doma ameriškega kongresa je v sredo začel zaslišanja pred ustavno obtožbo ministra za domovinsko varnost ZDA Alejandra Mayorkasa, ki naj bi po trditvah republikancev opustil svojo dolžnost uveljavljanja zakonov o meji. Pravosodni ministri republikanskih držav, kot so Montana, Missouri in Oklahoma, ki sicer ne mejijo na Mehiko, so pred odborom pričali, kako so prizadeti zaradi Mayorkasove opustitve dolžnosti.

MONTGOMERY - Ameriški zvezni sodnik Austin Huffaker je v sredo v Alabami razsodil, da lahko ta zvezna država obsojenega na smrt še ta mesec usmrti z dušikovim plinom. To bo prva usmrtitev v državi po novi metodi, ki jo odvetniki zapornika kritizirajo kot kruto in eksperimentalno. Alabama bo prva ameriška zvezna država, ki bo izvedla takšno usmrtitev.

PORT MORESBY - Na Papui Novi Gvineji je po protivladnem protestu skupine vojakov, policistov in zaporniških paznikov izbruhnilo nasilje. V izgredih je umrlo najmanj 15 ljudi, jezna množica pa je zažigala stavbe in uničevala trgovine. Premier Papue Nove Gvineje James Marape je napovedal, da bo zatrl brezvladje.