V New Yorku se končuje civilna tožba proti Trumpu

New York, 11. januarja - Odvetniki nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa in pravniki pravosodne ministrice New Yorka Letitie James so danes newyorškemu sodniku predstavili sklepna nagovora ob koncu sodnega procesa v civilni tožbi zaradi poslovnih prevar, ki lahko Trumpa stane do 370 milijonov dolarjev, poročajo ameriški mediji.