Newyorško tožilstvo zaradi prevare od Trumpa zahteva 370 milijonov dolarjev

New York, 6. januarja - Državno tožilstvo v New Yorku v okviru civilnega procesa zaradi poslovnih prevar od nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa zahteva plačilo 370 milijonov dolarjev. Ta številka je bistveno višja od sprva zahtevanih 250 milijonov dolarjev, tožilstvo pa zahteva tudi dosmrtno prepoved delovanja v nepremičninski industriji v državi New York.