Sunak tožbo Južne Afrike glede genocida v Gazi označil za neutemeljeno

London, 11. januarja - Britanski premier Rishi Sunak tožbo Južne Afrike na Meddržavnem sodišču (ICJ), v kateri Izrael obtožuje genocidnih dejanj nad Palestinci, vidi kot neutemeljeno in napačno, je danes sporočil tiskovni predstavnik britanske vlade. Dodal je, da tožba ne bo vodila do miru na Bližnjem vzhodu in ponovil, da podpira pravico Izraela do samoobrambe.