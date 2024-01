Južna Afrika na ICJ Izraelu očitala kršenja konvencije o preprečevanju genocida

Haag, 11. januarja - Južna Afrika je danes ob začetku obravnave njene tožbe na Meddržavnem sodišču (ICJ) Izraelu očitala kršitve konvencije ZN o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida. Opozorila je, da napad Hamasa 7. oktobra ne more upravičiti domnevnih genocidnih dejanj Izraela, in dodala, da je izraelski vojaški odziv prebivalce Gaze pahnil na rob lakote.